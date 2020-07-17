В Лельчицком районе Toyota вылетела в кювет и перевернулась

Источник материала: Tut.by

Водитель получил травмы при опрокидывании автомобиля в Лельчицком районе, сообщили в МЧС.





Информация об аварии на трассе Р36 возле агрогородка Глушковичи поступила спасателям 16 июля, в 10.38. Выяснилось, что водитель Toyota не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся.





В результате ДТП водитель оказался зажат в салоне. Из автомобиля мужчину при помощи специального инструмента доставали спасатели. С травмами различной степени тяжести пострадавшего доставили в больницу.