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В Лельчицком районе Toyota вылетела в кювет и перевернулась

17.07.2020 10:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель получил травмы при опрокидывании автомобиля в Лельчицком районе, сообщили в МЧС.


Информация об аварии на трассе Р36 возле агрогородка Глушковичи поступила спасателям 16 июля, в 10.38. Выяснилось, что водитель Toyota не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся.


В результате ДТП водитель оказался зажат в салоне. Из автомобиля мужчину при помощи специального инструмента доставали спасатели. С травмами различной степени тяжести пострадавшего доставили в больницу.

 
 
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С травмами различной степени тяжести пострадавшего доставили в больницу.
 
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