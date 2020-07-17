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В Лельчицком районе Toyota вылетела в кювет и перевернулась
Источник материала: Tut.by
Водитель получил травмы при опрокидывании автомобиля в Лельчицком районе,
Информация об аварии на трассе Р36 возле агрогородка Глушковичи поступила спасателям 16 июля, в 10.38. Выяснилось, что водитель Toyota не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся.
В результате ДТП водитель оказался зажат в салоне. Из автомобиля мужчину при помощи специального инструмента доставали спасатели. С травмами различной степени тяжести пострадавшего доставили в больницу.
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С травмами различной степени тяжести пострадавшего доставили в больницу.
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