В Станьково пройдет строительный фестиваль «Мастера Беларуси — 2020»

В Центре экологического туризма «Станьково», на территории ресторана «Графский маёнтак», 15 августа пройдет II республиканский строительный фестиваль «Мастера Беларуси — 2020».

Ежегодный строительный фестиваль «Мастера Беларуси» — это новый формат презентации строительных материалов, инструментов и оборудования для нашей страны, который помогает мастерам, дизайнерам и проектировщикам наладить прямой диалог с производителями, узнать о новых материалах и технологиях. Кроме того фестиваль — уникальная площадка для обмена опытом и знаниями.

В программе — выставка-ярмарка, мастер-классы, конкурсы для посетителей, розыгрыш подарков и суперприза (безвоздушный окрасочный аппарат WAGNER 119), детская и спортивно-развлекательная зоны.

Основные направления «Мастеров Беларуси — 2020» — современные отделочные материалы, оборудование и профессиональные строительные инструменты, изоляционные и фасадные материалы, сантехника, электрика для дома, новые технологии в строительстве, бытовая химия и лакокрасочная продукция, декоративные материалы и покрытия.

Среди участников II республиканского строительного фестиваля «Мастера Беларуси – 2020»:





Организаторы и партнеры





Фестиваль пройдет 15 августа с 11:00 до 18:00.

Вход бесплатный, но обязательна предварительная регистрация на сайте masterabelarusi-fest.by.

Телефон для справок: +37529 660 21 61

E-mail: masterabelarusi.fest@gmail.com