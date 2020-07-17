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Макаревич, Парфенов, Шевчук прочтут вслух роман белорусского писателя
Источник материала: Партизан
Андрей Макаревич, Андрей Такинданг, Леонид Парфенов, Naviband, Лявон Вольский, Дима Нарышкин, Вера Полозкова, Катерина Раецкая, Денис Дудинский, Владимир Щербань, Юрий Шевчук и многие другие актеры, музыканты, журналисты и писатели вслух прочитают книгу белорусского писателя Александра Филипенко "Бывший сын" в рамках литературного YouTube-проекта "Солидарные чтения".
"Привет, сегодня мне 36. Пятнадцать лет назад, почувствовав себя бывшим сыном, я оставил родной город и отправился в путешествие, которое, надеюсь, однажды закончится в Минске. Промежуточным результатом этого пути стал мой первый роман "Бывший сын", а результатом работы последнего месяца — вот это видео", - рассказал Филипенко в описании к трейлеру проекта.
Проект стартует 19 июля. С этой даты по 2 августа 30 известных людей из Беларуси, России и Украины будут ежедневно читать по 2 отрывка из романа.
Саша Филипенко — белорусский прозаик. Автор романов "Красный крест", "Травля", "Бывший сын", "Замыслы", "Возвращение в Острог". Книги переведены на французский, немецкий, чешский, венгерский, польский, итальянский, английский, хорватский, голландский, испанский и японский языки.
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Андрей Макаревич, Андрей Такинданг, Леонид Парфенов, Naviband, Лявон Вольский, Дима Нарышкин, Вера Полозкова, Катерина Раецкая, Денис Дудинский, Владимир Щербань, Юрий...
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