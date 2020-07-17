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Прокопьев: в день, когда в Беларуси сменится власть - в стране закончится шампанское

17.07.2020 10:44 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Уехавший из Беларуси известный ресторатор Вадим Прокопьев записал жесткое обращение к властям Беларуси, обвинив их в устранении политических конкурентов и низком рейтинге у народа.

Прокопьев в своем обращении отметил, что арест всех, кто посмел бросить вызов действующей власти, не сломит народ, которому уже не нужен лидер.

«Люди прозрели, очнулись от гипноза, даже те, кому было до фонаря. Белорусов больше в наперстки не облапошить. Даже самые аполитичные из нас фамилии убитых повторяют без ошибок: Захаренко, Гончар, Завадский, Красовский», - уверен ресторатор. Он отмечает, что люди не простят власти жестокости, подтасовок на выборах, людей в штатском и пропагандистов.

 

Вадим Прокопьев уехал из Беларуси, предварительно продав бизнес. Ранее он вызывал Александра Лукашенко на дуэль.

 
 
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Уехавший из Беларуси известный ресторатор Вадим Прокопьев записал жесткое обращение к властям Беларуси, обвинив их в устранении политических конкурентов и...
 
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