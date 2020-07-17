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Случчанка выражает благодарность инфекционному отделению Слуцкой ЦРБ
17.07.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
— От всей души выражаю благодарность за профессионализм, сердечную теплоту, за бескорыстный и благородный труд работникам первого инфекционного отделения Слуцкой ЦРБ.
Мой лечащий врач, он же заведующий отделением, Луцевич Николай Анатольевич – внимательный, обходительный добрый и прекрасный доктор. Назначает не только лечение, но и дает подробные консультации по вопросу здоровья и как не запускать болезнь, а продолжать вести активную жизнь.
Также хочу поблагодарить младший медицинский персонал инфекционного отделения за чистоту, уют, отзывчивость, внимательное отношение к пациентам. Надо отметить отлично организованную работу медицинских сестер – это огромное счастье, что такие компетентные, неравнодушные люди работают именно там, где они больше всего нужны!
От всей души желаю здоровья вам и вашим семьям! Пусть Ваши добрые дела возвращаются Вам сторицей!
С уважением и благодарностью, Светлана Викторовна Летковская
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