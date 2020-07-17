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Заседание Евразийского межправсовета в Минске: какие темы в повестке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Впервые с начала пандемии проходит заседание Евразийского межправительственного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На встречу в Минск прилетели главы правительств Армении, Казахстана, Кыргызстана и России. В данный момент коллег встречает премьер-министр Беларуси. Мы получили кадры из «Президент-отеля».
Напомним, это первое заседание в очном формате впервые с начала пандемии COVID-19. Ранее это были видеоконференции.
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Новости Беларуси. Впервые с начала пандемии проходит заседание Евразийского межправительственного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На...
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