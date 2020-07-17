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Заседание Евразийского межправсовета в Минске: какие темы в повестке

17.07.2020 10:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Впервые с начала пандемии проходит заседание Евразийского межправительственного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На встречу в Минск прилетели главы правительств Армении, Казахстана, Кыргызстана и России. В данный момент коллег встречает премьер-министр Беларуси. Мы получили кадры из «Президент-отеля».  

Заседание Евразийского межправсовета в Минске: какие темы в повестке


Помимо премьер-министров пяти стран-союзниц в заседании Евразийского межправсовета примет участие и глава правительства Молдовы – страна имеет статус государства-наблюдателя в ЕАЭС.  

Заседание Евразийского межправсовета в Минске: какие темы в повестке

Повестка включает широкий спектр тем. Это и устранение барьеров на внутреннем рынке союза, совершенствование механизмов применения защитных мер, формирование общих рынков газа и нефти. Обсудит союзная «пятёрка» и развитие агроиндустрии ЕАЭС.   

Заседание Евразийского межправсовета в Минске: какие темы в повестке

Напомним, это первое заседание в очном формате впервые с начала пандемии COVID-19. Ранее это были видеоконференции. 

Люди в материале: Роман Головченко, Ион Кику, Никол Пашинян, Аскар Мамин, Михаил Мишустин, Кубатбек Боронов

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Впервые с начала пандемии проходит заседание Евразийского межправительственного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   На...
 
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