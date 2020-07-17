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МАРТ продлил госрегулирование цен на социально значимые товары
Источник материала: Myfin
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Что это значит?
Мера направлена прежде всего на предупреждение завышения цен и обеспечение доступности для населения жизненно важных продуктов.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Источник: Myfin.by
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МАРТ продлил государственное регулирование цен на социально значимые товары на 90 дней. Это предусмотрено постановлением ведомства от 14 июля 2020 года 48. Таким...
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