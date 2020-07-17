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МАРТ продлил госрегулирование цен на социально значимые товары

17.07.2020 10:56 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

В этот список входят:

  • рыба, сливочное,
  • подсолнечное и рапсовое масло,
  • пшеничная мука,
  • пищевая соль,
  • рис белый шлифованный,
  • крупы манная и пшенная,
  • овсяные хлопья,
  • макароны,
  • хлеб,
  • говядина, свинина, мясо кур и цыплят бройлеров,
  • яйца,
  • молоко, кефир, сметана, творог, сыр,
  • детское питание,
  • свежие картофель, свекла, морковь, капуста белокочанная, лук репчатый, огурцы, помидоры, яблоки,
  • чай черный байховый.

Что это значит?

Мера направлена прежде всего на предупреждение завышения цен и обеспечение доступности для населения жизненно важных продуктов.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Источник: Myfin.by
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Теги: Минск
 
 
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МАРТ продлил государственное регулирование цен на социально значимые товары на 90 дней. Это предусмотрено постановлением ведомства от 14 июля 2020 года 48. Таким...
 
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