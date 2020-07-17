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Адвокат Бабарико: Откуда у Верховного суда сведения о том, что Бабарико не подписал жалобу и не обжаловал решение ЦИК?

17.07.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Верховный суд опубликовал на своем сайте определение об отказе в возбуждении гражданского дела по жалобе, поданной представителем Виктора Бабарико Максимом Знаком, на решение ЦИК не регистрировать Бабарико кандидатом в президенты.

Адвокат Бабарико: Откуда у Верховного суда сведения о том, что Бабарико не подписал жалобу и не обжаловал решение ЦИК?
Адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский у себя в Facebook разобрал это определение.

"Избирательным правом я не занимаюсь, но прочел определение суда и не смог пройти мимо, поэтому в рамках научного анализа отмечу несколько обстоятельств:

1. В определении указано, что "Имеющий намерение быть кандидатом в Президенты Республики Беларусь Бабарико В.Д. постановление Центральной комиссии от 14 июля 2020 года №92 не обжаловал и жалобу в Верховный Суд не подписал".  

Сразу возникает вопрос, откуда 16.07.2020 у суда имелись сведения о том, что Бабарико В. Д. не подписал жалобу и не обжаловал, ведь выяснить это у самого Бабарико В. Д. суд вряд ли мог, поскольку гражданин находится под стражей, позвонить ему нельзя. 

Такие сведения могли бы быть получены от администрации того ведомства, к которому относится следственный изолятор, но в какой процессуальной форме - остается неясным.

2. В определении суда также сказано, что "...право на обжалование в суд отказа в регистрации кандидатом в Президенты Республики Беларусь предоставлено законом только лицу, который выдвинут кандидатом в Президенты Республики Беларусь". 

С этим никто не спорит. Лицо, подающее жалобу, как в ней и было указано - это сам Бабарико В. Д., а не адвокат Максим Знак. 

Кстати, суд это сам констатирует в своем определении, указав, что "...от имени Бабарико В.Д. в суд обратился его представитель по доверенности Знак М.А.". Как можно заметить, заявителем, от имени которого производится обжалование, является именно лицо, которое выдвинута кандидатом. Так что в этом аспекте заявителем законодательство соблюдено.

3. Суд указывает в определении, что "...подписание такой жалобы представителем лица, выдвинутым кандидатом в Президенты Республики Беларусь, избирательным законодательством не предусмотрено".

Но избирательным законодательством и не исключается подписание жалобы представителем. 

Например, в статье 52 Избирательного кодекса установлено, что "каждый избиратель голосует лично, голосование за других лиц не допускается". Видите, есть слово "лично". А для обжалования в суд решения избирательной комиссии такое слово "лично" не прописано. Поэтому никак не исключается здесь представительство адвокатом.   

При этом право пользоваться при обращении в суд помощью представителя-адвоката является универсальным, прописано в Гражданском процессуальном кодексе (ГПК), ведь именно он регулирует судопроизводство по этой категории дел. 

Да и сам суд ссылается на ГПК, что подтверждает применимость нормы ГПК о праве как обращаться в суд, так и вести свои дела по жалобам через адвоката-представителя.

4. И самое главное - Конституция. В ней имеется ряд норм, применимых к ситуации, но прежде всего норма о праве на юридическую помощь адвоката для защиты своих прав в суде.

А именно, статья 62 Конституции Республики Беларусь говорит:

"Каждый имеет право на юридическую помощь для осуществления и защиты прав и свобод, в том числе право пользоваться в любой момент помощью адвокатов и других своих представителей в суде, иных государственных органах, органах местного управления, на предприятиях, в учреждениях, организациях, общественных объединениях и в отношениях с должностными лицами и гражданами".

Обжалование постановления госоргана (ЦИК) - это не подписание бюллетеня и не выдвижение кандидатом, а гражданский процесс, в котором гражданин обращается в суд за защитой нарушенного права.

Не должен гражданин лишаться права на судебную защиту через отрицание судом права этого гражданина обратиться в суд с помощью адвоката (особенно когда сам гражданин находится в следственном изоляторе). 

Конституция в любом случае выше по юридической силе, чем Избирательный кодекс, а право гражданина на юридическую помощь адвоката для обращения в суд предусмотрено именно в Конституции. 

Что это, если не основания для отмены определения суда", - подводит итог Дмитрий Лаевский.
 
 
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Верховный суд опубликовал на своем сайте определение об отказе в возбуждении гражданского дела по жалобе, поданной представителем Виктора Бабарико Максимом...
 
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