В органах управления крупнейших банков Беларуси назначены представители государства

Источник материала: ОНТ

Сегодня назначены представители государства в органах управления нескольких банков постановлением Совета Министров и Национального банка Беларуси от 15 июля 2020 года №419/15. Документ размещен на Национальном правовом интернет-портале.

Представителями государства в органах управления ОАО «Белагропромбанк», согласно постановлению, назначены министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко, министр финансов Юрий Селиверстов и заместитель министра экономики Анжелика Никитина.

Представлять интересы государства в органах управления ОАО «Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк"» будет заместитель министра финансов Андрей Белковец.

Первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь назначен в органах управления в ОАО «Технобанк», заместитель министра финансов Владислав Татаринович и замминистра экономики Дмитрий Ярошевич – в ОАО «Сберегательный банк "Беларусбанк"».

Представителем государства в органах управления ОАО «Белгазпромбанк» стал министр энергетики Виктор Каранкевич, в ОАО «Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк"» и ОАО «Приорбанк» – председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич.

Постановление вступило в силу с момента его принятия.

ФОТО: БЕЛТА

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