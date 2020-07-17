Автокинотеатр за Футбольным манежем закрылся. Он проработал всего неделю

Источник материала: Tut.by

«Минский автокинотеатр» на Победителей 20/2, который открылся в столице 6 июля и проработал всего неделю, останавливает работу. AFISHA.TUT.BY узнала причины скорого закрытия.





6 июля вслед за двумя автокинотеатрами сети Silver Screen открылся еще и «Минский автокинотеатр» на проспекте Победителей, 20/2. Он должен был заработать три месяца назад, но потянуть с открытием пришлось из-за бюрократических нюансов: перед стартом выяснилось, что организаторы не получили от государственной инспекции по электросвязи разрешение на использование частоты в FM-диапазоне — с ее помощью звуковая дорожка фильма транслируется в авто. Через полтора месяца необходимые документы были получены, автокинотеатр запустился. Но спустя неделю работы проект объявил о закрытии.

Организаторы объясняют, что первоначально идея автокинотеатра была задумана в апреле как ответ на вызовы мировой пандемии COVID-19, которые поменяли привычный образ жизни многих людей.

— Тогда создание автокинотеатра казалось логичной и безопасной альтернативой для отдыха. Идея получила активную поддержку от партнеров, была с энтузиазмом встречена будущими гостями и СМИ — она воспринималась как глоток свежего воздуха для находящихся на самоизоляции минчан.





Однако затянувшаяся процедура регистрации FM-волны в итоге привела к тому, что проект не попал в пик спроса. А изначально «Минский автокинотеатр» планировался именно как бизнес-проект, и его работа зависела от интереса зрителя.

Еще одной причиной закрытия в автокинотеатре называют начавшийся недавно ремонт моста через проспект Победителей, который продлится все лето: он вызывает некоторые затруднения с доступностью автокинотеатра, делится команда проекта.

— Результаты работы последних дней показывают недостаточную заполняемость, и как следствие — невозможность окупить сопутствующие работе автокинотеатра затраты. Поэтому мы приняли решение о приостановке работы «Минского автокинотеатра».

Организаторы надеются возобновить работу в будущем, если в этом появится необходимость.

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