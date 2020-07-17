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Шестилетний мальчик спас сестру от собаки ценой увечий. WBC объявила его почетным чемпионом мира

17.07.2020 11:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Шестилетний Бриджер Уокер из американского штата Вайоминг спас младшую сестру от нападения собаки. Произошло это 9 июля, а рассказала об инциденте тетя мальчика Ники Уокер. Теперь все заслуженно считают его героем, пишет eurosport.

Когда брат увидел, что на сестру бежит разъяренная собака, он заслонил ее своим телом. Собака несколько раз укусила Бриджера за лицо и голову, но маленький герой все равно смог схватить сестру за руку и увести ее в безопасное место. «Если кто-то должен был умереть, я думал, что это должен быть я», – сказал мальчик после.

Уокеру наложили 90 швов, у него повреждена губа, левая щека и левый глаз.


Пост собрал больше миллиона лайков и сделал Бриджера звездой. Актер Крис Эванс, сыгравший Капитана Америку, отправил герою щит со съемок фильма: «Приятель, ты герой. То, что ты сделал, было очень храбро и бескорыстно. Твоей сестре очень повезло иметь тебя в качестве старшего брата. Твои родители, наверное, очень гордятся тобой».

Сделал пост и Майк Руффало, исполнитель роли Халка: «Люди, которые ставят благополучие других на первое место, самые героические и заботливые из всех, кого я знаю. Я очень уважаю тебя и восхищаюсь твоим мужеством и сердцем».

А всемирный боксерский совет (WBC) признал шестилетнего Бриджера Уокера почетным чемпионом.

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