В Беларуси запустили первый мессенджер, где можно отправлять деньги. Вот как это работает

Источник материала: KYKY

В Беларуси запустили Denegram. Сразу вопрос: «Что это?» Отвечаем! Denegram – это первый мессенджер для денег. Здесь можно привязать карты любых банков и мгновенно отправлять переводы друзьям и знакомым.

Теперь подробнее. Вот всё, что вы хотите знать про Denegram

Denegram привязывается к телефонной книге – то есть переспрашивать или сохранять 16-значный номер карты родных или друзей не придется. Переводы совершаются в считанные минуты за два шага. Всего лишь нужно:

Найти человека по имени или номеру телефона в списке контактов приложения.

Ввести сумму, которую следует отправить, и нажать «Ок».

Если захочется, добавьте к переводу какое-нибудь сообщение. Например, смайлик! Или текст.

В новой версии Denegram, которая доступна для скачивания в Google Play и App Store , можно не только отправлять деньги между карточками Visa, MasterCard любых беларуских банков, но и совершать переводы в 61 страну мира. Это – редкая и полезная опция. Все, что необходимо для отправки денег, – знать номер карты и имя ее владельца.

Еще можно абсолютно бесплатно переводить деньги в Denegram на карты МТБанка. При отправке денег на карты других банков приложение покажет сумму комиссии, чтобы вы заранее увидели стоимость перевода.

Из жизни. Как помогает Denegram на примерах конкретных ситуаций

Denegram упростит процесс сбора денег на общий подарок ко дню рождения, позволит разделить счет за вечеринку или снять дом у моря и так далее. В новой версии мессенджера можно в любых пропорциях разделить общую сумму затрат на всех, добавить друзей из списка контактов и отправить им специальное уведомление о размере платежа, которые им причитается вернуть.

Кстати, лайфхак

Если вы будете регулярно отправлять деньги одному и тому же другу или каждый месяц высылать деньги родителям, то можно создать шаблон самых популярных переводов. И совершать их в один клик прямо с главного экрана приложения.

А что насчёт безопасности данных моих карт? Есть повод переживать?

Совсем нет. В Denegram не хранится никакая секретная информация (пин-коды, номера карточек или CVV-код), а все переводы защищены специальной технологией 3-DSecure.

И напоследок – ещё пара полезных свойств Denegram

Вся информация о сделанных или полученных переводах будет отображаться в специальной вкладке, чтобы в любой момент можно было найти нужную транзакцию. Если понадобится открыть новую карту МТБанка или продлить срок действия имеющейся, это можно сделать прямо в приложении. Заявка отправляется за пару секунд, а МТБанк бесплатно доставит любую карту за три дня. Т – технологии!

Где скачать мессенджер?

ЗАО «МТБанк»

УНП 100394906