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На церемонии открытия ЧБ по легкой атлетике выступит Тима Белорусских

17.07.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стоимость билета всего 2 рубля.



31 июля стартует чемпионат Беларуси по легкой атлетике.

Как сообщает пресс-служба БФЛА, в рамках торжественной церемонии открытия, которая начнется в 17.00, выступит исполнитель Тима Белорусских.

Стоимость билета - 2 рубля.
 
 
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