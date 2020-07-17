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На церемонии открытия ЧБ по легкой атлетике выступит Тима Белорусских
Источник материала: Партизан
Стоимость билета всего 2 рубля.
31 июля стартует чемпионат Беларуси по легкой атлетике.
Как сообщает пресс-служба БФЛА, в рамках торжественной церемонии открытия, которая начнется в 17.00, выступит исполнитель Тима Белорусских.
Стоимость билета - 2 рубля.
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Стоимость билета всего 2 рубля.
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