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Интернет разорвало жёсткое обращение Прокопьева к Лукашенко: смотрите, что творится в соцсетях
Источник материала: KYKY>
Вчера на ночь глядя байнет разорвался на части. Причиной тому послужило новое видеообращение Вадима Прокопьева к Александру Лукашенко. Это уже второй ролик, через который ресторатор общается с президентом, а все наблюдают за этим как за самым долгожданным сериалом лета. Но только если
Именно поэтому мы не станем давать ссылку на ролик Прокопьева (хотя он достаточно просто гуглится). Но максимально кратко передадим суть того, о чем в нем идет речь. Итак: Прокопьев, кроме всего прочего оскорбительного, называет Лукашенко на «ты» и использует ласковые обращения. Он, можно сказать, давит на самые больные места действующей власти и президента в частности: «Раньше ты был в большинстве, это придавало тебе сил. Но сейчас ты знаешь расклад, ты знаешь свой крохотный рейтинг, поэтому и за***л [испугался]».
Предприниматель уверен, что окружение Лукашенко чувствует слабость лидера, подсовывает ему фальшивый рейтинг доверия и лишь за деньги да из страха имитирует лояльность. Прокопьев считает, что президент в любом случае уже проиграл. Ресторатор уличает главу Беларуси в фальсификациях выборов, проходится по свежим уголовным делам, заведенным на опасных конкурентов, припоминает фамилии исчезнувших в 90-х политиков и журналистов и заявляет: «Беларусов больше в наперстки не облапошить». Бизнесмен обещает «учесть пофамильно» всех, кто выполнял преступные указы и «наплевал на закон», и привлечь к ответу – через суд.
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