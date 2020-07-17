Интернет разорвало жёсткое обращение Прокопьева к Лукашенко: смотрите, что творится в соцсетях

Источник материала: KYKY

Вчера на ночь глядя байнет разорвался на части. Причиной тому послужило новое видеообращение Вадима Прокопьева к Александру Лукашенко. Это уже второй ролик, через который ресторатор общается с президентом, а все наблюдают за этим как за самым долгожданным сериалом лета. Но только если в первом видео Прокопьев относительно сдержанно требовал от Лукашенко либо извинений за якобы сказанное им оскорбительное слово, либо участия в дуэли – то второе в сто тысяч раз жестче и радикальнее: ресторатор перешел к откровенным угрозам.

Именно поэтому мы не станем давать ссылку на ролик Прокопьева (хотя он достаточно просто гуглится). Но максимально кратко передадим суть того, о чем в нем идет речь. Итак: Прокопьев, кроме всего прочего оскорбительного, называет Лукашенко на «ты» и использует ласковые обращения. Он, можно сказать, давит на самые больные места действующей власти и президента в частности: «Раньше ты был в большинстве, это придавало тебе сил. Но сейчас ты знаешь расклад, ты знаешь свой крохотный рейтинг, поэтому и за***л [испугался]».

Предприниматель уверен, что окружение Лукашенко чувствует слабость лидера, подсовывает ему фальшивый рейтинг доверия и лишь за деньги да из страха имитирует лояльность. Прокопьев считает, что президент в любом случае уже проиграл. Ресторатор уличает главу Беларуси в фальсификациях выборов, проходится по свежим уголовным делам, заведенным на опасных конкурентов, припоминает фамилии исчезнувших в 90-х политиков и журналистов и заявляет: «Беларусов больше в наперстки не облапошить». Бизнесмен обещает «учесть пофамильно» всех, кто выполнял преступные указы и «наплевал на закон», и привлечь к ответу – через суд.

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