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Выпущен ежегодный электронный справочник «ИТ-абитуриент 2020»

17.07.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В помощь абитуриентам, желающим поступить в белорусские высшие учебные заведения и связать свое будущее с информационными технологиями, в Парке высоких технологий выпущен ежегодный электронный справочник «ИТ-абитуриент 2020».

В нем представлена актуальная и подробная информация об ИТ-факультетах минских и региональных университетов: описание ИТ-специальностей, планы приема на 2020 год, проходные баллы за прошлые годы, стоимость обучения, наличие военной кафедры, условия предоставления общежития, места распределения выпускников.

Каждый год в ИТ-отрасли появляются новые направления, специализации, технологии, и у тех, кто хочет в нее попасть, порой разбегаются глаза от разнообразия возможностей. Поэтому справочник также содержит описания 12 наиболее распространенных сегодня ИТ-профессий.

Выбрать сегодня будущую профессию непросто. В ближайшее время мировой рынок труда ожидают глобальные перемены, связанные с роботизацией и активным внедрением искусственного интеллекта. Многие из существующих рабочих мест будут сокращены, в то же время возникнут новые.

Справочник «ИТ-абитуриент 2020» позволяет узнать непосредственно от ведущих сотрудников компаний-резидентов ПВТ, каких ИТ-специалистов на рынке труда не хватает сейчас, и какие будут востребованы через 4 года. Как попасть на работу в ПВТ после окончания университета? Как, будучи студентом, можно начать сотрудничать с ИТ-компаниями?

В случае дополнительных вопросов можно обращаться в отдел образовательной деятельности Администрации ПВТ по электронному адресу education@park.by.

«НН».

 


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В помощь абитуриентам, желающим поступить в белорусские высшие учебные заведения и связать свое будущее с информационными технологиями, в Парке высоких
 
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