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«Жанне также разрешили побыть дома, а потом ей резко стало хуже»: отец Фриске о выписке из больницы Заворотнюк

17.07.2020 11:16 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Жанне также разрешили побыть дома, а потом ей резко стало хуже»: отец Фриске о выписке из больницы Заворотнюк

Отец Жанны Фриске Владимир Копылов отреагировал на новость о выписке Анастасии Заворотнюк из онкоцентра. Отец Жанны Фриске сравнил ситуацию актрисы с той, в которой была его дочь, пишет «Собеседник».

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» недавно вернулась из больницы. Анастасия продолжает борьбу с раком мозга в домашних условиях. Сейчас она с семьей живет в особняке в Подмосковье.

Владимир Борисович пожелал актрисе победить болезнь и выйти на сцену к зрителям, которые ее очень любят. 

Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

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Теги: Новости
 
 
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Отец Жанны Фриске Владимир Копылов отреагировал на новость о выписке Анастасии Заворотнюк из онкоцентра. Отец Жанны Фриске сравнил ситуацию актрисы с той, в...
 
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