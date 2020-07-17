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«Жанне также разрешили побыть дома, а потом ей резко стало хуже»: отец Фриске о выписке из больницы Заворотнюк
Источник материала: ОНТ
Отец Жанны Фриске Владимир Копылов отреагировал на новость о выписке Анастасии Заворотнюк из онкоцентра. Отец Жанны Фриске сравнил ситуацию актрисы с той, в которой была его дочь, пишет
Звезда сериала «Моя прекрасная няня» недавно вернулась из больницы. Анастасия продолжает борьбу с раком мозга в домашних условиях. Сейчас она с семьей живет в особняке в Подмосковье.
Владимир Борисович пожелал актрисе победить болезнь и выйти на сцену к зрителям, которые ее очень любят.
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«Жанне также разрешили побыть дома, а потом ей резко стало хуже»: отец Фриске о выписке из больницы Заворотнюк
Отец Жанны Фриске Владимир Копылов отреагировал на новость о выписке Анастасии Заворотнюк из онкоцентра. Отец Жанны Фриске сравнил ситуацию актрисы с той, в...
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