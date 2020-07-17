ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Новый кандидат в смертники: предпринимательница уехала торговать в Россию с водителем-убийцей и не вернулась

17.07.2020 11:48 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Следственным комитетом завершено расследование уголовного дела об убийстве 69-летней женщины.



В сентябре 2018 года женщина отправилась в Российскую Федерацию для продажи женской одежды на арендованном микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter под управлением 42-летнего мужчины. Из поездки мужчина вернулся один, а родственникам женщины пояснил, что она решила продолжить торговать в России. 

Услышав такую версию, родственники немедленно обратились в милицию с заявлением о безвестном исчезновении женщины. 

В ходе следствия правоохранителями получены объективные данные, свидетельствующие о криминальном характере исчезновения женщины и завладения ее имуществом. 

По подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый за убийство 42-летний водитель микроавтобуса, на котором потерпевшая выезжала в другое государство.

По данным следствия, во время поездки водитель, зная о наличии у потерпевшей крупной суммы денег, полученной от реализации товара,  решил ее убить, а вещи и деньги забрать себе. 

Для этого он заранее прочитал в интернете информацию о седативных лекарственных средствах, способных кратковременно ввести человека в беспомощное состояние, и приобрел их. 

Для осуществления своего плана во время поездки мужчина напоил женщину таким лекарством, а после этого нанес ей несколько ударов различными предметами. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

После этого для сокрытия преступления с целью избежать уголовной ответственности за него, мужчина решил избавиться от тела. Для этого обвиняемый поместил его в сумку-баул, которую спрятал под ветками в лесном массиве вблизи трассы М-5 «Урал» на территории Челябинской области.

Имущество женщины – сумки с товаром, мобильный телефон, ювелирные украшения и деньги на общую сумму более 80 тысяч белорусских рублей – мужчина присвоил себе и распорядился им по своему усмотрению. 

Вернувшись в Беларусь, обвиняемый ввел в заблуждение как родственников потерпевшей, так и владельца арендованного автомобиля, рассказав, что женщина вместе со всем своим имуществом пересела в другой автомобиль и, якобы, уехала. 

По словам водителя, о дальнейших планах и местонахождении предпринимателя ему ничего неизвестно.

В рамках расследования уголовного дела для установления всех обстоятельств произошедшего в установленном порядке осуществлялось взаимодействие с правоохранительными органами Российской Федерации. 


Именно благодаря совместной работе следственным путем удалось определить местонахождение тела и обнаружить его. 

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 207 (разбой, совершенный с причинением тяжкого телесного повреждения с целью завладения имуществом) и ч. 2 ст. 139 (убийство лица, находящего в беспомощном состоянии, сопряженное с разбоем, совершенное лицом, ранее совершившим убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

По последнему обьвинению в качестве одной их мер наказания предусмотрена смертная казнь.

К мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственным комитетом завершено расследование уголовного дела об убийстве 69-летней женщины.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Жанне также разрешили побыть дома, а потом ей резко стало хуже»: отец Фриске о выписке из больницы Заворотнюк
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
17.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика