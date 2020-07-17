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«Ответ один - ждите». Wildberries продолжает нарушать права покупателей. Что говорят чиновники

17.07.2020 11:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Покупатели продолжают жаловаться на уже можно сказать скандально известный интернет-магазин Wildberries.by. За нарушение законодательства о защите прав потребителей и торговли и невыполнение предписания Министерства антимонопольного регулирования и торговли должностное лицо ООО «Вайлдберриз» даже вызывали в ведомство и оштрафовали. Но судя по всему, и это никак не поспособствовало улучшению ситуации. Возникает закономерный вопрос: если на магазин столько жалоб, если он не соблюдает законодательство, почему бы не принять более жесткие меры, скажем, не приостановить его работу до устранения нарушений? В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли говорят, что пока по закону так сделать невозможно. Однако они прорабатывают этот вопрос.


Фото: Pixabay.com

В редакцию обратилась минчанка Кристина. Проблема та же, что и у десятков других покупателей интернет-магазина — берут предоплату за товар, если не подошел, деньги не возвращают.

— Мало того, что люди по-прежнему вынуждены платить за «посмотреть-примерить-потрогать», так теперь ещё Wildberries.by не возвращает деньги за товар, который покупатели по тем или иным причинам вернули в магазин в течение положенных 7 дней. Люди ждут месяцами свои деньги обратно, — рассказывает девушка. — Я была постоянной клиенткой этого магазина с 2015 года. Всегда все устраивало. Но 13 июня я заказала там две пары обуви. Полную предоплату сделала через ЕРИП, по факту оплатить заказ невозможно.

Обувь к покупательнице прибыла 15 июня. Одну пару, как рассказывает Кристина, она забрала, вторую вернула, потому что не подошел размер.

— Работник магазина пообещал мне, что деньги за нее вернутся на мою банковскую карту в течение 5 дней и никаких заявлений о возврате писать не надо. Речь идет о 122,9 рубля. Сумма для меня немаленькая, — продолжает девушка. — 5 дней прошло, но денег не было. Я позвонила в магазин, здесь выяснилось, что заявление на возврат денег я все-таки должна написать с указанием реквизитов моего банка. Я все сделала, как было сказано. Письмо с заявлением и всеми необходимыми данными 21 июня отправила на электронный адрес магазина. Его сотрудники пообещали, что мое заявление будет рассмотрено в течение 7 дней.

Но и спустя это время деньги Кристине не вернули. Даже не ответили на ее письмо. Девушка снова связалась с магазином.

— Мне сказали, что моего письма у них нет. Хотя почтовая служба подтвердила, что письмо было доставлено. Адрес я указала верно, — говорит покупательница. — 28 июня отправила это же заявление еще раз — письмо дошло. Сотрудники магазина заверили, что его рассмотрят в течение 7 дней. Я, конечно, была возмущена! Опять ждать! Но что делать. На восьмой день денег, естественно, не было. В банк они не поступали, я туда звонила. В магазине очень любят списывать задержки с возвратом средств на банки. Причину, почему мне не возвращают деньги, сотрудники магазина мне объяснить не могут. Все их ответы на мои сообщения и телефонные звонки размыты, неконкретны, говорят явно заученными инструкциями. На все претензии ответ один — ожидайте.

Возврата денег за неподошедший товар девушка ожидает уже месяц. И это, судя по отзывам, далеко не предел. Подобных сообщений на сайте магазина просто уйма. Люди жалуются в общества по защите прав потребителей, чиновникам, некоторые грозятся подать в суд.

В МАРТ говорят, что к ним поступают многочисленные обращения от людей с вопросами о правомерности продажи товаров в интернет-магазине Wildberries.by только по предоплате и с жалобами на то, что он не возвращает деньги за неподошедшие или некачественные товары.

— Продажа в интернет-магазине товаров по предоплате не запрещена законодательством, — поясняют в ведомстве. — Договором розничной купли-продажи могут быть предусмотрены различные способы оплаты товара — в момент передачи его потребителю, через определенное время после передачи товара, если речь идет о покупке в кредит, к примеру. Но учитывая, что в этом магазине оплата наличными деньгами возможна только через пункты банковского обслуживания, которые принимают платежи, — систему «Расчет» (ЕРИП), инфокиоски и прочие, продажа идет только по предоплате, сам принцип интернет-торговли нивелируется. Покупателю, чтобы оплатить товар наличными деньгами, нужно идти в банк, а если он не подошел или оказался некачественным, долго ожидать возврат средств.

МАРТ совместно с другими ведомствами прорабатывает возможность откорректировать законодательство, в части условий оплаты товаров в интернет-магазинах.

— Если говорить про возврат средств, в случаях отказа от товара или если он оказался некачественным, магазин должен вернуть деньги покупателю незамедлительно. А если это сделать невозможно, то в течение 7 дней — это максимальный срок, — продолжают в ведомстве. Когда требуется проверка качества товара — экспертиза, срок возврата увеличивается до 14 дней. Если продавец нарушает его, покупатель может потребовать неустойку в размере 1% от стоимости товара за каждый день просрочки.

Также в министерстве добавили, средства, заплаченные покупателем за товар, от которого он отказался, должны быть возвращены ему в той же форме, в которой был сделан расчет. Если он заплатил наличными, то в наличной, если картой — должны поступить на карту. Конечно покупатель может согласиться и на другие условия.

Довольно часто тот же Wildberries.by, когда возвращает деньги, переводит их на баланс личного кабинета покупателя. И это нарушение, поскольку потребитель не имеет возможности распоряжаться этой суммой по своему усмотрению, а лишь использовать ее для заказа товаров в этом интернет-магазине. МАРТ направило ООО «Вайлдберриз» рекомендации по его исправлению.

Почему бы не принять в отношении ООО «Вайлдберриз» более жесткие меры, к примеру, приостановить работу, если магазин не реагирует на предписания чиновников, обращение покупателей в суд и продолжает нарушать? В МАРТ говорят, что по закону сейчас так поступить нельзя. Приостановить работу либо закрыть в случае грубых нарушений можно только обычный объект торговли. Для интернет-магазинов такие меры не предусмотрены пока. Однако в министерстве сказали, что и этим вопросом они занимаются.

В любом случае, потребители всегда могут отстоять свои права в в суде. А составить исковые заявления помогут специалисты по защите прав потребителей местных администраций и общества по защите прав потребителей. Госпошлина при подаче таких заявлений не взимается.

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Жалобы на магазин от потребителей поступают постоянно в различные инстанции. Почему нельзя принять жесткие меры?
 
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