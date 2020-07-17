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Пожар на корабле ВМС США в Сан-Диего смогли потушить

17.07.2020 11:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Экологическая катастрофа позади: пожар на корабле ВМС США в Сан-Диего удалось потушить спустя несколько дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Пожар на корабле ВМС США в Сан-Диего смогли потушить

Напомним, огонь вспыхнул на нижней грузовой палубе судна. В момент ЧП на борту находились около 160 человек. 63 из них пострадали.

Главной целью пожарных было не допустить возгорания свыше 3 тысяч тонн топлива, расположенного на корабле. Если бы судно затонуло, экологии был бы нанесён значительный ущерб.

Пожар на корабле ВМС США в Сан-Диего смогли потушить

Точные причины случившегося станут известны после расследования. Ранее выяснилось, что в момент ЧП система пожаротушения на корабле была отключена.

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Новости США. Экологическая катастрофа позади: пожар на корабле ВМС США в Сан-Диего удалось потушить спустя несколько дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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