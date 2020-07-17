Неожиданно: Ермошина раскритиковала новую идею Лукашенко на тему выборов

Источник материала: KYKY

Вчера Александр Лукашенко, посещая 16 июля 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду, допустил , что в измененную Конституцию Беларуси внесут новый тезис. Согласно ему, занять пост президента республики сможет только человек, отслуживший в армии – а то «те, кто просятся во власть, оказывается, пороху не нюхали», возмутился Лукашенко. Сегодня глава ЦИК Лидия Ермошина в эфире «Еврорадио» высказалась по поводу этой идеи.

«Нам надо вплоть до Конституции записать определение, чтобы на должность президента не мог претендовать человек, который не служил в армии. Какой он главнокомандующий, если не знает, что такое армия. Будет рот раскрывши ходить, ты ему лапши на уши навешаешь, скажешь СВД, а он подумает, что танк. Не служил в армии, значит, тебя там быть не должно», – заявил президент 16 июля.

«Ну тогда и женщин надо в армию призывать, как в Израиле, – выразила свое мнение Ермошина. Она назвала эту инициативу несоответствующей международным стандартам. «Эта норма ограничит участие в выборах значительного количества граждан. Потому что можно быть мужчиной, но в армии не служить по самым разным причинам — и религиозным, и в связи с состоянием здоровья. У меня подобная инициатива одобрения не вызовет», – поделилась чиновница.