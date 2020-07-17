Медианная зарплата работников Беларуси в мае 2020 году составила 893,9 рубля (или примерно $372 по текущему курсу, и это до вычета налогов, что снижает "чистую" зарплату, которую белорусы получают на руки примерно до $320 - прим. БП)





Данные о медианной зарплате публикуются два раза в год - по итогам мая и ноября. Это означает, что половина работников в стране получает зарплату выше данной отметки, а половина - ниже.





Для сравнения, средняя зарплата в мае составила 1227,9 рубля. В обоих случаях речь идет о номинальной начисленной зарплате, то есть до вычета подоходного налога и взноса в пенсионный фонд.





В сравнении с ноябрем 2019 года медианная зарплата выросла на 45,4 рубля, а в сравнении с маем 2019 года - на 91,2 рубля, сообщает reform.by.





Медианная зарплата в мае составила:





в сельском хозяйстве - 745,1 рубля,

в горнодобывающей промышленности -1 790,7 рубля,

в обрабатывающей промышленности - 961,9 рубля,

в энергетике - 980,3 рубля,

в строительстве - 1 118,7 рубля,

в розничной торговле - 771,1 рубля,

в транспорте и логистике - 954,2 рубля, в том числе в воздушном транспорте - 1 192,9 рубля,

в услугах по временному проживанию и питанию - 570,2 рубля,

в IT - 3 501,1 рубля,

в финансовой и страховой деятельности - 1 226,8 рубля,

в госуправлении - 1 116,6 рубля,

в образовании - 705,2 рубля,

в здравоохранении - 874,7 рубля.







Что это значит?





По данным Белстата, в Беларуси 41,5% работников имели зарплату более 1000 рублей, в том числе:





24,8% - от 1000 до 1 500 рублей,

9% - от 1 500 до 2 000 рублей,

4,9% - от 2 000 до 3 000 рублей.





в этом числе и Лукашенко. На долю получающих более 10 тыс. рублей приходилось 0,2%,





58,5% работали в мае менее, чем за 1000 рублей начисленной зарплаты, в том числе:





16,6% - за 800-1000 рублей,

18,3% - за 600-800 рублей,

1,9% - менее, чем за 300 рублей.