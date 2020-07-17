На Китай снова обрушатся ливни и грозы

Источник материала: СТВ

Новости Китая. Новое предупреждение в связи с непрекращающимися ливнями получили жители Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





По прогнозам синоптиков, на ряд провинций страны 17 июля обрушатся обильные осадки, сильный ветер и грозы. Непогода испытывает Поднебесную уже несколько недель.





Только на востоке страны наводнения затронули свыше 6 миллионов жителей.