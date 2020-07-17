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На Китай снова обрушатся ливни и грозы

17.07.2020 12:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. Новое предупреждение в связи с непрекращающимися ливнями получили жители Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На Китай снова обрушатся ливни и грозы

По прогнозам синоптиков, на ряд провинций страны 17 июля обрушатся обильные осадки, сильный ветер и грозы. Непогода испытывает Поднебесную уже несколько недель.

На Китай снова обрушатся ливни и грозы

Только на востоке страны наводнения затронули свыше 6 миллионов жителей.

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Новости Китая. Новое предупреждение в связи с непрекращающимися ливнями получили жители Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  По прогнозам...
 
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