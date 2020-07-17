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Организаторы A-Fest решили не отменять фестиваль. Но и в привычном формате он тоже не состоится

17.07.2020 12:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Крупнейший столичный бесплатный летний музыкальный фестиваль A-Fest в этом году состоится. Правда, пройдет он совсем не в том формате, к которому все привыкли. Конкретики от организаторов на данный момент нет, они лишь говорят, что в течение августа пройдет ряд активностей под брендом A-Fest.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Многие мероприятия, которые были запланированы в Беларуси на лето 2020, были отменены или перенесены как минимум на год. Этого же решения ожидали и от «Аливарии» — организатора одного из крупнейших фестивалей, А-Fest.

— Перед нами, как и перед другими организаторами крупных мероприятий, весной этого года встал вопрос: отказаться от проведения масштабного фестиваля или попробовать найти выход и предложить безопасную и необычную альтернативу? Мы решили заняться форматом мероприятия, перекроить привычное многим понятие «фестиваля» на новый лад, — делится Александра Грибанова, ведущий специалист по корпоративным отношениям «Аливарии». — Проделано немало работы, и мы подготовили необычные активности в рамках A-Fest 2020, который будет отличаться от привычного многим праздника в Лошицком парке. Перед нами стояла задача подарить белорусам безопасную возможность на время отвлечься от насущных мыслей и хорошо провести время.

Никаких других подробностей организаторы на данный момент не раскрыли. Как и не назвали дату проведения. Лишь сообщили, что одного конкретного дня не будет: активности пройдут в течение августа.

 
 
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Крупнейший столичный бесплатный летний музыкальный фестиваль A-Fest в этом году состоится. Правда, пройдет он совсем не в том формате, к которому все привыкли....
 
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