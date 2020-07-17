5 советов, как «продлить жизнь» любимой паре кроссовок

Источник материала: ОНТ

Купили новые кроссовки, а спустя сезон они уже выглядят так, будто их носили 10 лет? Как сделать так, чтобы любимая пара обуви отслужила намного дольше и выглядела как новая – собрали для вас 5 лайфхаков.

1. Обработка спецсредствами.

Спортивная обувь нуждается в специальном уходе, как и любая другая. Специальные средства по уходу за обувью придумали неспроста. Главное не забывать, что их нужно использовать с самого начала покупки, а не в качестве реанимации уже «убитой» обуви.

2. Бережная стирка.

Если вы стираете кроссовки в стиральной машине, это следует делать очень аккуратно. Во-первых, машинная стирка подходит не для всех пар спортивной обуви, а только для сделанной из искусственных материалов. Следует запомнит, что стирать обувь нужно без стелек и шнурков, а также заранее очистив подошву от уличной грязи. Не забывайте и про специальный мешок для стирки обуви.

3. Помните о форме.

После того, как мы постирали кроссовки, их нужно набить бумагой. Это позволит обуви не только быстрее высохнуть, но и сохранить первоначальную форму и не деформироваться при сушке.

4. Забудьте про батарею!

Набив кроссовки бумагой, вы ставите их сушиться под батарею? Тогда о любимой обуви можно забыть. От жесткой сушки кроссовки могут как минимум расклеиться, а как максимум потрескаться и изменить форму.

5. Не носите на босую ногу.

И последний совет: ношение обуви без носка, не только приведет к мозолям, но и к усиленному неприятному запаху и износу по ускоренной программе.

Фото: iStock

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