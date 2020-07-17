ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

5 советов, как «продлить жизнь» любимой паре кроссовок

17.07.2020 12:00 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

5 советов, как «продлить жизнь» любимой паре кроссовок

Купили новые кроссовки, а спустя сезон они уже выглядят так, будто их носили 10 лет? Как сделать так, чтобы любимая пара обуви отслужила намного дольше и выглядела как новая – собрали для вас 5 лайфхаков.

1. Обработка спецсредствами.

Спортивная обувь нуждается в специальном уходе, как и любая другая. Специальные средства по уходу за обувью придумали неспроста. Главное не забывать, что их нужно использовать с самого начала покупки, а не в качестве реанимации уже «убитой» обуви.

2. Бережная стирка.

Если вы стираете кроссовки в стиральной машине, это следует делать очень аккуратно. Во-первых, машинная стирка подходит не для всех пар спортивной обуви, а только для сделанной из искусственных материалов.  Следует запомнит, что стирать обувь нужно без стелек и шнурков, а также заранее очистив подошву от уличной грязи. Не забывайте и про специальный мешок для стирки обуви.

3. Помните о форме.

После того, как мы постирали кроссовки, их нужно набить бумагой. Это позволит обуви не только быстрее высохнуть, но и сохранить первоначальную форму и не деформироваться при сушке.

4. Забудьте про батарею!

Набив кроссовки бумагой, вы ставите их сушиться под батарею? Тогда о любимой обуви можно забыть. От жесткой сушки кроссовки могут как минимум расклеиться, а как максимум потрескаться и изменить форму.

5. Не носите на босую ногу.

И последний совет: ношение обуви без носка, не только приведет к мозолям, но и к усиленному неприятному запаху и износу по ускоренной программе. 

Фото: iStock

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Купили новые кроссовки, а спустя сезон они уже выглядят так, будто их носили 10 лет? Как сделать так, чтобы любимая пара обуви отслужила намного дольше и выглядела...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белоруска уехала в Россию продавать одежду и не вернулась. Расследование уголовного дела завершено
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
17.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика