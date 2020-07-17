Работники МЧС совместно с представителями ветеринарной станции провели рейды по местам заготовки и хранения грубых кормов в Кобринском районе

Источник материала: Кобринский вестник





С целью предупреждения возникновения пожаров на объектах сельскохозяйственных предприятий в период заготовки грубых кормов и уборочной кампании 2020 года работники Кобринского районного отдела по чрезвычайным ситуациям ежедневно проводят рейдовые мероприятия на объектах агропромышленного комплекса.

Работники МЧС совместно с представителями ветеринарной станции провели очередные рейды по местам заготовки и хранения грубых кормов в сельхозпредприятиях: ОАО «Стригово», ОАО «Батчи», ОАО «Киселевцы» и ОАО «КантриМилк».

В ходе проведения рейдовых мероприятий особое внимание уделялось соблюдению показателей необходимой влажности и температуры при закладке грубых кормов, наличию журналов с ежедневной фиксацией показателей температуры и влажности уже заложенных грубых кормов, а также знанию работников предприятий действий при возникновении чрезвычайной ситуации.







В рамках проведения рейдовых мероприятий работники МЧС обращали внимание на обеспечение техники, занятой на уборке грубых кормов, исправными средствами пожаротушения и искрогасителями, обеспечению противопожарным инвентарем мест складирования грубых кормов, а также проводили инструктивно-разъяснительную работу среди механизаторов и других задействованных на кормозаготовке работников агропромышленного комплекса.