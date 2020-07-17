Лукашенко: в новой Конституции надо прописать, что Президентом можно стать только после службы в армии

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)



Фото из архива БЕЛТА

Служба в армии должна стать обязательным требованием для желающих занять пост Президента, эту норму можно прописать в новой Конституции. Такое предложение озвучил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что сейчас идет работа над новым законом о государственной службе. «Мы хотим государственных служащих довести до уровня военных. А чем госслужба отличается? Порой она даже важнее. Они же хотят командовать армией, поэтому госслужба должна быть соответствующая», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Не менее серьезные требования, считает глава государства, должны предъявляться и к посту Президента. Он предложил, чтобы в новой Конституции было прописано еще одно требование к тем, кто собирается занять высший государственный пост: Президентом может быть только гражданин Беларуси, отслуживший в армии.

«У нас там просятся во власть, а они, оказывается, пороху не нюхали! Нам надо вплоть до Конституции записать определение, чтобы на должность Президента не мог претендовать человек, который не служил в армии. Какой он главнокомандующий, если не знает, что такое армия. Будет рот раскрывши ходить, ты ему лапши на уши навешаешь, скажешь СВД (снайперская винтовка Драгунова. — Прим. БЕЛТА), а он подумает, что танк, — отметил Александр Лукашенко. — Не служил в армии, значит, тебя там (на президентской должности. — Прим. БЕЛТА) быть не должно».

«Если женщина будет претендовать, мы заранее ее отправим в Витебскую бригаду, чтобы она была подготовленной и могла отличить БТР от танка, БМП и так далее», — в шутку добавил глава государства, сообщает БЕЛТА.

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