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Главы государств соберутся в Брюсселе на саммит ЕС

17.07.2020 10:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Евросоюз также готовится к первому с начала пандемии очному саммиту. Главы государств и правительств 27 стран 17 июля соберутся в Брюсселе, чтобы найти пути преодоления экономического кризиса,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главы государств соберутся в Брюсселе на саммит ЕС

Несмотря на то, что стратегия уже определена, у государств-участников всё ещё есть разногласия. В частности, речь идёт о создании Фонда восстановления экономики на сумму в 750 миллиардов евро. Также лидеры попытаются договориться по новому семилетнему бюджетному плану организации, размер которого составит свыше триллиона евро.

Главы государств соберутся в Брюсселе на саммит ЕС

Согласно последнему прогнозу, в 2020 году Евросоюз столкнётся с беспрецедентным падением ВВП в своей послевоенной истории. Спад составит 8,3 %.

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Новости мира. Евросоюз также готовится к первому с начала пандемии очному саммиту. Главы государств и правительств 27 стран 17 июля соберутся в Брюсселе, чтобы найти...
 
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