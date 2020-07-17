Раскрыто убийство 69-летней белоруски. Тело нашли в Челябинской области

Источник материала: ОНТ

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве 69-летней женщины, сообщается на сайте ведомства.

В сентябре 2018 года женщина отправилась в Россию для продажи женской одежды. Ее вез 42-летний мужчина на арендованном микроавтобусе. Из поездки мужчина вернулся один, пояснив родственникам женщины, что она осталась торговать в России. Семья женщины тут же обратилась в милицию с заявлением о пропаже родственницы.

По данным следствия, водитель знал о наличии крупной суммы денег у женщины от продажи товара. Мужчина решил ее убить, а вещи и деньги забрать себе. Для этого он заранее прочитал в интернете информацию о седативных лекарственных средствах, которые могут кратковременно ввести человека в беспомощное состояние, и приобрел их. Мужчина напоил женщину таким лекарством и нанес ей несколько ударов различными предметами. От полученных травм женщина скончалась.

Тело водитель поместил в сумку-баул, которую спрятал под ветками в лесу вблизи трассы М-5 «Урал» в Челябинской области. Имущество женщины – сумки с товаром, мобильный телефон, ювелирные украшения и деньги на общую сумму более 80 000 белорусских рублей – мужчина забрал себе.

По возвращении в Беларусь обвиняемый сочинил версию о том, что женщина со всеми вещами пересела в другой автомобиль и уехала.

Мужчине предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 207 (разбой, совершенный с причинением тяжкого телесного повреждения с целью завладения имуществом) и ч. 2 ст. 139 (убийство лица, находящего в беспомощном состоянии, сопряженное с разбоем, совершенное лицом, ранее совершившим убийство).

Оказалось, что 42-летний водитель был уже ранее судим за убийство. Сейчас он заключен под стражу.

Фото: aisttv.ru

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