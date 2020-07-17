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Умеющая ходить «рыба-панк» была признана вымершей

17.07.2020 11:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Необычно выглядящая рыба с выпученными глазами, ирокезоподобным плавником на голове и способностью ходить по морскому дну при помощи плавников, так называемая Sympterichthys unipennis, получившая за свой внешний вид прозвище «рыба-панк», полностью исчезла. Об этом сообщает Live Science.


Образец рыбы Sympterichthys unipennis. Источник: fishesofaustralia.net.au

По данным Международного союза охраны природы (МСОП), рыба Sympterichthys unipennis была объявлена ​​вымершей — она стала первой зарегистрированной в современности морской рыбой, которая полностью исчезла.

Всего 200 лет назад ее популяция в Австралии была настолько многочисленной, что стала одним из первых видов рыб, которые были научно задокументированны в этой части света. В 1802 году французский натуралист Франсуа Перон получил первый экземпляр этого странно выглядящего существа в ​​юго-восточной Тасмании, причем он смог сделать это потому, что рыба живет на мелководье, говорится в заявлении МСОП.

Теперь образец Перона — единственная Sympterichthys unipennis, которую ученые оставили для изучения. Причем дело не в том, что исследователи не искали. Несмотря на обширные подводные исследования вдоль береговой линии Австралии, Sympterichthys unipennis так и не была обнаружена, то есть, Перон был единственным зарегистрированным ученым, получившим ее, согласно исследованию 2017 года в журнале Biological Conservation.

С исчезновением Sympterichthys unipennis только 13 других похожих видов рыб остаются в живых. Все они живут на морском дне, где используют плавники, похожие на руки, чтобы «ходить». Эти рыбы сейчас настолько редки, что защитники природы обрадовались, когда обнаружили в 2018 году ранее неизвестную популяцию красной рыбы-лопаты (Thymichthys politus), состоящую из 20−40 особей.

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