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Глава Евросовета призвал лидеров ЕС согласовать бюджет на саммите в Брюсселе

17.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Глава Евросовета призвал лидеров ЕС согласовать бюджет на саммите в Брюсселе

 Председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал лидеров ЕС проявить политическое мужество и согласовать бюджет на 2021-2027 годы и фонд восстановления экономики ЕС после пандемии на саммите в Брюсселе. Об этом он заявил по прибытии на саммит, сообщает ТАСС.

«Нам предстоит очень сложная дискуссия, это первый физический (очный. — Прим. ТАСС) саммит с начала кризиса. Это будет очень сложно, поскольку речь идет не только о деньгах, но и о людях, европейском будущем. Убежден, что при наличии политической воли и мужества мы сумеем достичь результата», — заявил Шарль Мишель.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по прибытии на саммит подчеркнула, что ЕС сможет выйти из пандемии COVID-19 более сильным, если главам государств и правительств сообщества удастся согласовать бюджет и меры по поддержке экономики. «Все предложения лежат на столе переговоров, и решение возможно», — подчеркнула она.

Внеплановый саммит глав государств и правительств ЕС посвящен переговорам по семилетнему бюджетному плану ЕС в 1,074 трлн евро и фонду восстановления экономики после пандемии в 750 млрд евро. Планы восстановления ЕС, подготовленные Еврокомиссией, предусматривают приоритетные госдотации зеленым и цифровым отраслям экономики ЕС, остальное будут финансировать по остаточному принципу.

16 июля источник в Европейском совете сообщил журналистам, что у стран сообщества нет предварительного соглашения ни по способам наполнения бюджета и фонда восстановления, которые потребуют крупных госзаймов и введения новых налогов в Европе, ни о будущем распределении между членами ЕС дотаций из евроказны. По последним оценкам Еврокомиссии, в текущем году ЕС ожидает спад ВВП в 8,3%, что является беспрецедентным показателем в послевоенной истории.

https://www.belta.by/

 
 
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 Председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал лидеров ЕС проявить политическое мужество и согласовать бюджет на 2021-2027 годы и фонд восстановления...
 
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