На трассе в Лельчицком районе Toyota выехала в кювет и перевернулась

Источник материала: ОНТ

Авария произошла накануне в Лельчицком районе Гомельской области, сообщает МЧС.

16 июля около 10:30 в МЧС обратились за помощью. На трассе Р-36 в Лельчицком районе около аг. Глушковичи легковушка съехала в кювет и перевернулась. В Toyota Land Cruiser оказался зажат водитель 1961 года рождения.

Спасатели извлекли мужчину, после чего его госпитализировали в Лельчицкую больницу.





Фото: gomel.mchs.gov.by

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