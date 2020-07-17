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На трассе в Лельчицком районе Toyota выехала в кювет и перевернулась

17.07.2020 12:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На трассе в Лельчицком районе Toyota выехала в кювет и перевернулась

Авария произошла накануне в Лельчицком районе Гомельской области, сообщает МЧС.

16 июля около 10:30 в МЧС обратились за помощью. На трассе Р-36 в Лельчицком районе около аг. Глушковичи легковушка съехала в кювет и перевернулась. В Toyota Land Cruiser оказался зажат водитель 1961 года рождения.

Спасатели извлекли мужчину, после чего его госпитализировали в Лельчицкую больницу. 


Фото: gomel.mchs.gov.by

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Авария произошла накануне в Лельчицком районе Гомельской области, сообщает МЧС. 16 июля около 10:30 в МЧС обратились за помощью. На трассе Р-36 в Лельчицком районе около...
 
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