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У группы, которую все знают по хиту «Плачу на техно», новый клип. И он сведет вас с ума!

17.07.2020 12:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российская группа Cream Soda выпустила новый клип на трек «Сердце лед». В ролике есть отсылки к «Игре престолов» и американским ситкомам. Конечно же, в нем снялся Александр Гудков — большой друг Cream Soda. Появятся в клипе актеры Никита Кукушкин и Сергей Дружко (а последний даже улыбнется!).

Весной Cream Soda выстрелила кавером на трек группы «Хлеб» «Плачу на техно». Теперь у коллектива новые песня и клип, которые в Сети уже называют очередным хитом.

Описать сюжет клипа в двух словах сложно, но мы попробуем. Из-под земли в центре города выползает рептилоид. На одной из клубных тусовок он похищает вокалистку Cream Soda Анну Романовскую, тащит ее под землю, знакомит с семьей и делает ей предложение. Тем временем брутальный охотник за рептилоидами Сергей Дружко пытается помешать этому союзу. В клипе много рекламы и отсылок — например, к фэнтезийному сериалу «Игра престолов»: вокалистка Cream Soda почему-то выглядит как Дейнерис.

За час ролик посмотрели более 90 тысяч раз. Комментарии к видео смешные: «Все мутировали после выброса отходов Норникеля», «Стокгольмский синдром вошел в чат», «А потом она сожжет Москву на драконе? Знаем, проходили», «Дружко, Гудков, Кукушкин — да это же кроссовер десятилетия» (но мы знаем варианты и получше. —  Прим. TUT.BY). Около девяти тысяч пользователей похвалили ролик отметкой «Мне нравится».

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Российская группа Cream Soda выпустила новый клип на трек «Сердце лед». В ролике есть отсылки к «Игре престолов» и американским ситкомам. Конечно же, в нем снялся...
 
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