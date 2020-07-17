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Это надо видеть: в доме престарелых развлекаются косплеем обложек музыкальных альбомов
Источник материала: KYKY>
Перед вами – небольшая заметка, которая разубедит вас, что дома престарелых – места, напрочь лишенные веселья. Вот доказательство,
Тем, что получилось в итоге, в Twitter'е поделился сотрудник лондонского дома престарелых Роберт Спекер. Бабушки и дедушки уже повторили фотоработы к релизам Дэвида Боуи, Элвиса Пресли, Адель, Queen, The Clash и так далее. По словам Спекера, главная миссия флешмоба – подбодрить постояльцев, ведь из-за пандемии они не видели своих родственников несколько месяцев.
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Перед вами – небольшая заметка, которая разубедит вас, что дома престарелых – места, напрочь лишенные веселья. Вот доказательство, предъявленное одним таким...
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