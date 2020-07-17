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Это надо видеть: в доме престарелых развлекаются косплеем обложек музыкальных альбомов

17.07.2020 13:00 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Перед вами – небольшая заметка, которая разубедит вас, что дома престарелых – места, напрочь лишенные веселья. Вот доказательство, предъявленное одним таким учреждением в Лондоне. Там для местных пенсионеров придумали, чем развлечься на карантине, – и пожилые люди скосплеили абложки культовых музыкальных альбомов.

Тем, что получилось в итоге, в Twitter'е поделился сотрудник лондонского дома престарелых Роберт Спекер. Бабушки и дедушки уже повторили фотоработы к релизам Дэвида Боуи, Элвиса Пресли, Адель, Queen, The Clash и так далее. По словам Спекера, главная миссия флешмоба – подбодрить постояльцев, ведь из-за пандемии они не видели своих родственников несколько месяцев.

 

 
 
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Перед вами – небольшая заметка, которая разубедит вас, что дома престарелых – места, напрочь лишенные веселья. Вот доказательство, предъявленное одним таким...
 
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