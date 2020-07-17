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Состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя Солигорского райисполкома.

17.07.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


1 июля 2020 14:41 450

Состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя Солигорского райисполкома.

Автор: Эдуард Кидяев.

4 июля 2020г. с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» будет проводить заместитель председателя Солигорского районного исполнительного комитета Андрей Леонидович Мисько.

Интересующие вопросы можно задать по контактному телефону: 23 73 80.

Состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя Солигорского райисполкома.

Отдел новостей “СОЛИГОРСК – НОВОСТИ”

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Теги: Новости
 
 
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1 июля 2020 14:41 450 Состоится прямая телефонная линия с заместителем...
 
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