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Состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя Солигорского райисполкома.
17.07.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
1 июля 2020 14:41 450
Состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя Солигорского райисполкома.
4 июля 2020г. с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» будет проводить заместитель председателя Солигорского районного исполнительного комитета Андрей Леонидович Мисько.
Интересующие вопросы можно задать по контактному телефону: 23 73 80.
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1 июля 2020 14:41 450 Состоится прямая телефонная линия с заместителем...
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