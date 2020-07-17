ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Купание запрещено в трех зонах отдыха Брестской области

17.07.2020 12:56 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области запрещено купание в трех зонах отдыха, еще в трех - ограничено, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Купание запрещено в трех зонах отдыха Брестской области

С начала купального сезона санитарные службы региона регулярно проводят исследования проб воды. Специалисты уже изучили 961 образец. По заключению экспертов, отклонения от норм выявлены в пробах, взятых рядом с пляжем реки Копанец в заливе Ольховка в Столине, в озере деревни Нечатово и карьере у дачных участков возле агрогородка Глинка Столинского района. Там запрещено купание детей и взрослых, а также занятие водными видами спорта. Еще в трех местах отдыха Брестской области ограничено купание детей. Речь идет о центральном пляже озера Луковское в Малоритском районе, пляжах на реке Лесная в Каменце и на реке Горынь в рабочем поселке Речица Столинского района.

По последним данным, ограничения на купание детей сняты в шести рекреационных зонах региона. В список попали четыре брестских пляжа - "Восток", "Центральный" (на обоих берегах Мухавца) и на гребном канале. Также специалисты дали добро на купание в Олтушском озере и водоеме в городском парке Малориты. Всего в Брестской области определено 104 места для купания.

Санитарные службы в местах массового отдыха людей еженедельно проводят пробы воды на соответствие гигиеническим нормам.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Брестской области запрещено купание в трех зонах отдыха, еще в трех - ограничено, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт областного центра гигиены, эпидемиологии и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Грузия начнет восстановление международного авиасообщения с 2 августа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
17.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика