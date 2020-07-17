Грузия начнет восстановление международного авиасообщения с 2 августа

Источник материала: ОНТ

С 2 августа Грузия начнет восстанавливать авиарейсы с другими странами. Первой страной станет Германия, передает GHN .

Правительство Грузии приняло решение о восстановлении регулярного авиасообщения с другими странами с 2 августа. Первый рейс будет по маршруту Мюнхен – Тбилиси.

Полеты будут выполняться немецкой авиакомпанией Lufthansa, а на рейсах будет задействован самолет Airbus A319.

Фото: News.bg

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