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Грузия начнет восстановление международного авиасообщения с 2 августа
Источник материала: ОНТ
С 2 августа Грузия начнет восстанавливать авиарейсы с другими странами. Первой страной станет Германия, передает
Правительство Грузии приняло решение о восстановлении регулярного авиасообщения с другими странами с 2 августа. Первый рейс будет по маршруту Мюнхен – Тбилиси.
Полеты будут выполняться немецкой авиакомпанией Lufthansa, а на рейсах будет задействован самолет Airbus A319.
Фото: News.bg
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С 2 августа Грузия начнет восстанавливать авиарейсы с другими странами. Первой страной станет Германия, передает GHN. Правительство Грузии приняло решение о...
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