Под Минском VW выехал на обочину, врезался в Opel и насмерть сбил стоявшего рядом водителя

Источник материала: Tut.by

Мужчина погиб в аварии, которая произошла днем 16 июля в Минском районе. Об этом со ссылкой на ГАИ Минской области сообщает МЛЫН.BY .





По информации инспекторов, 24-летний водитель Volkswagen ехал по трассе Р1 Минск — Дзержинск, отвлекся от управления и врезался в стоявший на обочине Opel, а также сбил его хозяина.





В результате ДТП 69-летний мужчина от полученных травм умер на месте происшествия.