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Под Минском VW выехал на обочину, врезался в Opel и насмерть сбил стоявшего рядом водителя
Источник материала: Tut.by
Мужчина погиб в аварии, которая произошла днем 16 июля в Минском районе. Об этом со ссылкой на ГАИ Минской области сообщает
По информации инспекторов, 24-летний водитель Volkswagen ехал по трассе Р1 Минск — Дзержинск, отвлекся от управления и врезался в стоявший на обочине Opel, а также сбил его хозяина.
В результате ДТП 69-летний мужчина от полученных травм умер на месте происшествия.
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По предварительной информации, водитель VW отвлекся от управления.
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