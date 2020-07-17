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Под Минском VW выехал на обочину, врезался в Opel и насмерть сбил стоявшего рядом водителя

17.07.2020 13:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мужчина погиб в аварии, которая произошла днем 16 июля в Минском районе. Об этом со ссылкой на ГАИ Минской области сообщает МЛЫН.BY.


По информации инспекторов, 24-летний водитель Volkswagen ехал по трассе Р1 Минск — Дзержинск, отвлекся от управления и врезался в стоявший на обочине Opel, а также сбил его хозяина.


В результате ДТП 69-летний мужчина от полученных травм умер на месте происшествия.

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительной информации, водитель VW отвлекся от управления.
 
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