Необычного розового кузнечика поймала жительница Барановичей

Источник материала: Виртуальный Брест

Горожанка хотела показать ребенку обычного кузнечика, а поймала редкое насекомое, занесенное в Красную книгу.





Фото и видео: @bunelekaterina

Необычное насекомое жительница Барановичей Екатерина поймала у себя до дворе на ул. Царюка.





– Я ловила кузнечика, чтобы показать его ребенку, и нашла розового. Первый раз мне такой встретился, не хотел уходить, – рассказала Intex-press Екатерина.

Сделав несколько фото и сняв небольшое видео, девушка отпустила необычное насекомое.





Чтобы узнать, кто это был, мы показали фото барановичскому эксперту, кандидату биологических наук Михаилу Лукашене. По его словам, насекомое на фотографии похоже на нимфу (личиночную стадию) непарного зеленчука.