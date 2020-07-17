Источник материала: Новости Волковыска

В субботу, 18 июля, красносельский «Цементник» на своем поле примет дятловскую «Белую Русь». Гости уже не те «мальчики для битья», коими была команда еще пару-тройку сезонов назад. Дятловчане, заручившиеся поддержкой на самом верху районной «вертикали» и спонсорами, уже второй сезон показывают неплохие результаты благодаря хорошо подобранному коллективу игроков основы. Уже в первом туре дятловчане сыграли вничью 1:1 с прошлогодним чемпионом «ЖКХ» 1:1, а во втором туре уверенно переиграли мостовчан 3:1, при этом играя с 10-й минуты матча вдесятером.

Начало игры на цемзаводе в 13 часов. Матч рассудит судейская бригада из Гродно: главный судья Соколовский, помощники Попов и Кузьмицкий.

Нашим сайтом будет организована прямая видеотрансляция с матча в группе «Цементника» Вконтакте.

В воскресенье гродненский «ЖКХ» на своем поле принимает прошлогоднего бронзового призера первенства волковысскую «Смену». Судьи на матч: главный судья Шипица, помощники Гайдук и Воскобойный. Игра начнется в 18 часов.

Остальные матчи тура: «ФСК-Мелиоратор» - «Щучин», «Ошмяны» - «Лида», «Мосты» - ФСК «Гродненский».