«Не устают хвалить». Анжелика Агурбаш рассказала, почему её московские друзья любят приезжать в Беларусь

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Певица Анжелика Агурбаш рассказала, какой она видит белорусскую молодёжь. Об этом артистка поговорила с изданием sb.by.

«Просто невероятная, очень талантливая молодёжь с горящими глазами, с желанием сделать что-то большое и красивое в этой жизни», – поделилась своим впечатлением Анжелика.

По словам исполнительницы, недавно она была в Минске. 3 июля артистка праздновала День Независимости, а также выступала во Дворце Республики. За это время Агурбаш пообщалась с детьми и подростками, которых видела на репетициях. И ребята произвели на неё хорошее впечатление.

«Мне бы хотелось, чтобы больше внимания уделялось новым подходам в культуре и творчестве – именно ради этого молодого, горящего энтузиазмом поколения, которое я увидела», – рассказала о своём желании певица.

Артистка также отметила, что в Минске её порадовало обилие кафе, ресторанов и интересных мест для отдыха.

«Многие мои московские друзья и знакомые любят приехать на выходные в Беларусь для отдыха, покупают здесь недвижимость и не устают хвалить», – призналась исполнительница.