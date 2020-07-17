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«Не устают хвалить». Анжелика Агурбаш рассказала, почему её московские друзья любят приезжать в Беларусь
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Певица Анжелика Агурбаш рассказала, какой она видит белорусскую молодёжь. Об этом артистка
«Просто невероятная, очень талантливая молодёжь с горящими глазами, с желанием сделать что-то большое и красивое в этой жизни», – поделилась своим впечатлением Анжелика.
По словам исполнительницы, недавно она была в Минске. 3 июля артистка праздновала День Независимости, а также выступала во Дворце Республики. За это время Агурбаш пообщалась с детьми и подростками, которых видела на репетициях. И ребята произвели на неё хорошее впечатление.
«Мне бы хотелось, чтобы больше внимания уделялось новым подходам в культуре и творчестве – именно ради этого молодого, горящего энтузиазмом поколения, которое я увидела», – рассказала о своём желании певица.
Артистка также отметила, что в Минске её порадовало обилие кафе, ресторанов и интересных мест для отдыха.
«Многие мои московские друзья и знакомые любят приехать на выходные в Беларусь для отдыха, покупают здесь недвижимость и не устают хвалить», – призналась исполнительница.
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«Не устают хвалить». Анжелика Агурбаш рассказала, почему её московские друзья любят приезжать в Беларусь
Новости Беларуси. Певица Анжелика Агурбаш рассказала, какой она видит белорусскую молодёжь. Об этом артистка поговорила с изданием sb.by. «Просто невероятная, очень...
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