Mastercard изменит правила конвертации валют по картам в долларах и евро

Источник материала: Myfin

фото: pexels.com

Сейчас, если купить товар в иной валюте, чем та, в которой выпущена карта, конвертация происходит по курсу платежной системы на дату клиринга операции, то есть курс действует на дату спустя несколько дней после проведения платежа. И если курс валют за данный период изменится в неблагоприятную сторону, клиент может столкнуться со списанием более значительной суммы за услугу или товар, чем он планировал заранее. Для улучшения потребительского спроса платежная система внедряет изменения, обеспечивая прозрачность курса обмена валюты .

Фото: Myfin.by

Как поясняется, тех, кто оплачивает покупки за границей рублевой картой (Прим. Myfin.by - в публикации речь идет о российских рублях ), изменения практически не затронут. При оплате рублевой картой конвертация может происходить в несколько этапов: сначала платежная система конвертирует местную валюту, затем банк по своему курсу переведет доллары в рубли в день зачисления денег на счет продавца. При оплате валютой карты, отличной от валюты страны покупки, происходит конвертация на уровне платежной системы.

Mastercard на запрос РБК не ответила, представители российских банков "Открытие" и "Русский стандарт" отметили, что удобством новой схемы является фиксация курсов конвертаций валют по операциям на день оплаты. Для клиентов Альфа-банка новые правила ничего не изменят, так как банк не использует курсы платежных систем, а проводит прямую конвертацию валюты по собственному курсу. А начальник управления платежных карт Промсвязьбанка Наталья Рогова отметила РБК, что от банков не потребуется проведения значительных настроек, так как изменения касаются внутреннего курса конвертации платежной системы.

Планируемые Mastercard изменения в первую очередь выгодны тем путешественникам, которые расплачиваются долларовой или евровой картой в странах с валютой, подверженной сильной волатильности, например в ЮАР, Индонезии, Вьетнаме, Турции, России, считает глава правления Национального платежного совета Алма Обаева (РФ). Как отмечает руководитель группы по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова, валютные карты (доллары, евро или иная валюта страны назначения) открывают опытные путешественники. Рублевыми картами за границей в основном расплачиваются те клиенты, которые путешествуют нечасто.

Что это значит?

Зачем изменения нужны Mastercard

Mastercard могла пойти на этот шаг, так как на рынке появились различные финтех-решения с выгодными условиями конвертации валют по картам, которые составили конкуренцию международным платежным системам, объясняет Ракова. «Mastercard получит краткосрочное конкурентное преимущество, но, скорее всего, прочие МПС последуют ее примеру», - резюмировала она.

Остается открытым вопрос, кто должен нести риски в случае резкого скачка курса, рассуждает Обаева: «Раньше считалось, что за это должен платить сам держатель карты. Mastercard решила изменить это правило, но вряд ли она переложит риски на продавца. Скорее всего, их возьмут на себя банки или сама платежная система».

Правила других ПС

По правилам Visa конвертация валют происходит на дату процессирования (processing date), т.е. дату приема Visa клиринговой записи. Сама конвертация может производиться либо по рыночному курсу, либо по курсу, установленному регулирующим его правительственным учреждением.

Согласно стандартам платежной системы «Мир», по трансграничным операциям возможны два варианта применения курса конвертации: для межсистемного взаимодействия конвертация происходит по курсу, установленному в момент авторизации; при стандартном взаимодействии с иностранными банками-участниками — по курсу, установленному на операционный день обработки клиринга.