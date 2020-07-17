5 комнатных растений, которые защищают от вирусов

Источник материала: ОНТ

Во время распространения вирусных заболеваний мы стараемся найти способы, чтобы защитить здоровье своё и своих близких. Оказывается, что помочь в этом могут комнатные растения. Они не только украшают интерьер, но также и очищают воздух от вирусов, бактерий и пыли, сообщает marieclaire.ru.

1. Герань

Очень часто пеларгонию, или герань можно встретить на подоконниках окон наших бабушек. Она отличается не только обильным цветением в тёплый сезон, но и своей способностью защищать помещение от вирусов и болезнетворных бактерий. Считается, что наиболее полезная герань с красными цветами. Зато белые, фиолетовые и розовые герани отлично очищают воздух в помещении. Данное растение содержит в своём составе вещества, которые губительны для стрептококков, стафилококков, вирусов гриппа, а также для бактерий, которые вызывают ОРЗ.





2. Щучий хвост

Это растение можно отличить от других по заострённым кончикам листьев. Оно станет отличным украшением в вашем интерьере, а также поддержит здоровый микроклимат в помещении. «Щучий хвост» способен защитить организм от простудных заболеваний благодаря его противовирусным свойствам.





3. Лавровый лист

Сушёный лавровый лист, пожалуй, можно найти на кухне у каждой хозяйки. Но далеко не все знают о его целебных свойствах. Благодаря содержанию фитонцидов, дубильных веществ и микроэлементов лавровый лист помогает укреплять иммунитет. Из-за ярко выраженного противовоспалительного и антибактериального эффекта лавр часто называют природным антибиотиком. Фитонциды, которые содержатся в данном растении, способны справиться не только с вирусами, но и с туберкулёзной палочкой.





4. Целебная Лиана

Вечнозелёная лиана, или монстера с широкими зелёными листьями стала популярной среди дизайнеров интерьера и флористов. Данное растение абсолютно неприхотливо. При этом его рост может достигать 2 метров в высоту. Листья лианы способны выделять полезные вещества, которые ионизируют воздух.





5. Лимон

Помогать поддерживать иммунитет в тонусе помогают не только плоды, но и листья данного дерева. Их эфирные масла способны очистить воздух в квартире до почти стерильного состояния. Они эффективно борются с бактериями, вирусами и различными микроорганизмами.





фото: marieclaire.ru, recyclemag.ru





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