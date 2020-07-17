Nissan показал свой самый маленький и доступный кроссовер

Источник материала: Tut.by

Компания Nissan провела виртуальную премьеру будущего субкомпактного «паркетника» Magnite, который изначально планировалось выпустить под маркой Datsun и с прицелом на индийский рынок.





Напомним, что новый план реструктуризации Nissan подразумевает уход бренда Datsun не только из России , но и двух других ключевых для него рынков — Индонезии и Индии. Поэтому новый бюджетный «паркетник», пока представленный в статусе концепта, будет выпускаться под материнским брендом, сохранив некоторые присущие нынешним моделям Datsun черты — это касается в первую очередь формы радиаторной решетки и «бумерангов» светодиодных ходовых огней.





За основу Magnite взята модульная платформа CMF-A альянса Renault-Nissan, то есть технически он будет повторять кроссвэн Renault Triber , который дебютировал в прошлом году в Индии. Учитывая местное налоговое законодательство, длина кроссовера не должна превысить 4 м — для владельцев таких машин предоставляются существенные льготы. Впрочем, точных характеристик Nissan пока не раскрывает.





Как сообщает Autocar India, под капотом Magnite пропишутся литровый атмосферный моторчик с тремя цилиндрами (72 л.с.) и его турбированная версия, форсированная до 95 л.с. Стандартной коробкой окажется 5-ступенчатая «механика», для младшего из двигателей в качестве опции будет предложен «робот», а более мощной версии — вариатор. Полного привода не предусмотрено. Снимков салона пока нет, но из оснащения заявлены мультимедиа-система с 8-дюймовым экраном, круиз- и климат-контроль, а также система кругового обзора.

Продажи серийного варианта Magnite начнутся в январе следующего года. Первое время кроссовер будет продаваться только в Индии, но в Nissan не исключают и последующего расширения географии продаж за счет других рынков. По данным местных СМИ, цены будут начинаться от 525 тысяч рупий — 7 тысяч долларов в пересчете.