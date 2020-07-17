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Nissan показал свой самый маленький и доступный кроссовер
Источник материала: Tut.by
Компания Nissan провела виртуальную премьеру будущего субкомпактного «паркетника» Magnite, который изначально планировалось выпустить под маркой Datsun и с прицелом на индийский рынок.
Напомним, что новый план реструктуризации Nissan подразумевает уход бренда Datsun не только
За основу Magnite взята модульная платформа CMF-A альянса Renault-Nissan, то есть технически он будет повторять кроссвэн
Как сообщает Autocar India, под капотом Magnite пропишутся литровый атмосферный моторчик с тремя цилиндрами (72 л.с.) и его турбированная версия, форсированная до 95 л.с. Стандартной коробкой окажется 5-ступенчатая «механика», для младшего из двигателей в качестве опции будет предложен «робот», а более мощной версии — вариатор. Полного привода не предусмотрено. Снимков салона пока нет, но из оснащения заявлены мультимедиа-система с 8-дюймовым экраном, круиз- и климат-контроль, а также система кругового обзора.
Продажи серийного варианта Magnite начнутся в январе следующего года. Первое время кроссовер будет продаваться только в Индии, но в Nissan не исключают и последующего расширения географии продаж за счет других рынков. По данным местных СМИ, цены будут начинаться от 525 тысяч рупий — 7 тысяч долларов в пересчете.
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Компания Nissan провела виртуальную премьеру будущего субкомпактного «паркетника» Magnite, который изначально планировалось выпустить под маркой Datsun.
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