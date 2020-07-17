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Банкирам в России отрежут пути бегства за границу

17.07.2020 14:08 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Российские власти после четырех лет волокиты, похоже, дали ход законопроекту, который позволит запрещать выезд за границу для топ-менеджеров и собственников проблемных банков.

Как сообщает ТАСС, комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала инициативу группы депутатов ГосДумы во главе с вице-спикером Ириной Яровой о наделении Банка России правом по решению суда временно ограничивать выезд за рубеж для недобросовестных банкиров.

Согласно документу, ЦБ получит право обращаться в суд с заявлением о закрытии границ для владельцев и менеджмента кредитных и некредитных финансовых организаций, потенциально причастных к совершению преступлений в финансовой сфере. При этом запрет на выезд будет вводиться до получения ими статуса подозреваемого в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ.

Максимальный срок временного ограничения права на выезд составляет 180 дней.

С предложением ограничить выезд банкиров за границу глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила еще в сентябре 2016 года - в разгар «расчистки» банковского сектора, когда ежегодно без лицензий оставались по 40-50 банков.

Банкиры нередко скрываются в странах, куда вывели активы из своих банков, жаловалась Набиуллина президенту Владимиру Путину. Нужно законодательно продумать эту тему, призывала она: граждан, которые не платят за услуги ЖКХ или штрафы ГИБДД, за границу могут и не выпустить, а «банкиры с такими огромными суммами долгов спокойно выезжают».

Путин поручил проработать вопрос, но с аккуратностью, чтобы не ограничивать права граждан. Сигнал президента был воспринят буквально: работа над законопроектом затянулась на четыре года.

С тех пор в направлении Лондона Россию успели покинуть бывшие собственники Промсвязьбанка Дмитрий и Алексей Ананьевы, к которым ЦБ выдвигает претензии на сумму больше 100 млрд рублей. Они присоединились к акционерам лопнувшего банка "Траст" Илье Юрову, Николаю Фетисову и Сергею Беляеву, которые также уехали в Великобританию, а также бывшему совладельцу Внешпромбанка Георгию Беджамову, скрывшемуся в Монако.

К итоговому варианту документа у правительства также возникли претензии. Во-первых, он допускает ситуацию, когда выезд гражданину РФ будет закрыт до того момента, как он получит право обжаловать решение о причислении к перечню лиц, контролирующих банк. А это «не согласуется с общими принципами признания лица контролирующим в рамках привлечения его к субсидиарной ответственности», говорится в проекте заключения кабмина.

Кроме того, предлагаемый механизм «не предполагает оценки необходимости, соразмерности и пропорциональности» ограничений на выезд, а также исследования обстоятельств, свидетельствующих о возможности уклонения соответствующих лиц от ответственности, указали в правительстве. Комиссия также сочла необходимым внесение изменений в закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», предусматривающих в качестве основания для ограничений определение суда о применении соответствующей меры предварительной защиты.

 
 
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Российские власти после четырех лет волокиты, похоже, дали ход законопроекту, который позволит запрещать выезд за границу для топ-менеджеров и собственников...
 
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