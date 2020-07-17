Резонансное ДТП в Брестском районе: двое погибших - официальная информация

Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации, сегодня, 17 июля, около 13 часов водитель автомобиля «МАЗ» на автодороге Р-16 «Тюхиничи-Высокое-граница РП» при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу «Сузуки». В результате ДТП водитель и пассажир двухколесного транспортного средства погибли на месте, шофер мусоровоза не пострадал.





На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

Уважаемые водители! Правила дорожного движения гласят, что перед поворотом налево или разворотом вне перекрестка водитель транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам.





Берегите себя и своих близких, неукоснительно соблюдайте ПДД!

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