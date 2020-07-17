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Резонансное ДТП в Брестском районе: двое погибших - официальная информация
17.07.2020 14:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По предварительной информации, сегодня, 17 июля, около 13 часов водитель автомобиля «МАЗ» на автодороге Р-16 «Тюхиничи-Высокое-граница РП» при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу «Сузуки». В результате ДТП водитель и пассажир двухколесного транспортного средства погибли на месте, шофер мусоровоза не пострадал.
На месте происшествия работают сотрудники
Уважаемые водители! Правила дорожного движения гласят, что перед поворотом налево или разворотом вне перекрестка водитель транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам.
Берегите себя и своих близких, неукоснительно соблюдайте ПДД!
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По предварительной информации, сегодня, 17 июля, около 13 часов водитель автомобиля «МАЗ» на автодороге Р-16 «Тюхиничи-Высокое-граница РП» при повороте налево не...
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