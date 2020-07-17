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«Женщина может съесть одну конфету в неделю. Шоколадную». Почему?

17.07.2020 15:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Гость программы «Большой город» – главный врач 14-й городской стоматологической поликлиники Минска, депутат Минского городского Совета депутатов Сергей Кулик.

Сергей Кулик, депутат Минского городского Совета депутатов, главный врач 14-й городской стоматологической поликлиники Минска:
Когда-то, обучаясь в мединституте, у нас был такой всеми уважаемый, и мы считаем его корифеем науки стоматологической, Эдуард Михайлович Мельниченко – к сожалению, ушел из жизни уже давно. Он заведовал кафедрой детской стоматологии, и в его бытность у нас, в Беларуси стала развиваться очень активно профилактика стоматологических заболеваний, в детском возрасте особенно. Он нам на лекции читал так: «Профилактику кариеса нужно начинать тогда, когда женщина чуть-чуть беременна». Женщина может съесть одну конфету в неделю. Шоколадную. Это были его такие умозаключения, и они оправданы.


 
Люди в материале: Сергей Кулик, Илона Волынец

 
Теги: Минск
 
 
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Гость программы «Большой город» – главный врач 14-й городской стоматологической поликлиники Минска, депутат Минского городского Совета депутатов Сергей Кулик.
 
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