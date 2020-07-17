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«Женщина может съесть одну конфету в неделю. Шоколадную». Почему?
Источник материала: СТВ
Гость программы
Сергей Кулик, депутат Минского городского Совета депутатов, главный врач 14-й городской стоматологической поликлиники Минска:
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Гость программы «Большой город» – главный врач 14-й городской стоматологической поликлиники Минска, депутат Минского городского Совета депутатов Сергей Кулик.
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