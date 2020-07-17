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В Тюхиничах мусоровоз столкнулся с мотоциклом. Очевидцы: погибли два человека
17.07.2020 14:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Тюхиничах, рядом с Брестом смертельное ДТП, по информации очевидцев - погибли два человека, предположительно, водитель и пассажир мотоцикла.
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В Тюхиничах, рядом с Брестом смертельное ДТП, по информации очевидцев - погибли два человека, предположительно, водитель и пассажир мотоцикла.
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