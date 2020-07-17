Подготовлено службой информации «Полымя»
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Видеопроект «Я люблю свою страну, потому что…» В объективе — директор Кореличской районной библиотеки Лилия Артюх
Источник материала: Полымя
Подготовлено службой информации «Полымя»
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Видеопроект «Я люблю свою страну, потому что…» В объективе — директор Кореличской районной библиотеки Лилия Артюх
Подготовлено службой информации «Полымя»
|
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