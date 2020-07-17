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Встреча с сенатором
17.07.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Сегодня член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва от Могилевской области Валерий Полищук, начальник учреждения образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь», провел встречу с трудовыми коллективами регионального узла почтовой связи, РУЭС Могилевского филиала РУП «Белтелеком», инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Горецкому району, ГУК «Горецкая районная библиотечная сеть».
На встрече присутствовали заместитель председателя райисполкома Лариса Кривицкая, помощник сенатора Андрей Коноплев, депутат районного Совета депутатов Елена Чаплыгина.
В ходе встречи горожане обратились к сенатору с просьбами помочь в решении проблемных вопросов.
Галина КОЖЕВНИКОВА
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Сегодня член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва от Могилевской области Валерий Полищук, начальник учреждения...
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