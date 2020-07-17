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Встреча с сенатором

17.07.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


Встреча с сенатором

Сегодня член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва от Могилевской области Валерий Полищук, начальник учреждения образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь», провел встречу с трудовыми коллективами регионального узла почтовой связи, РУЭС Могилевского филиала РУП «Белтелеком», инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Горецкому району, ГУК «Горецкая районная библиотечная сеть».

Встреча с сенатором

Встреча с сенатором

На встрече присутствовали заместитель председателя райисполкома Лариса Кривицкая, помощник сенатора Андрей Коноплев, депутат районного Совета депутатов Елена Чаплыгина.

В ходе встречи горожане обратились к сенатору с просьбами помочь в решении проблемных вопросов.

Встреча с сенатором

Встреча с сенатором

Встреча с сенатором

Встреча с сенатором

Галина КОЖЕВНИКОВА
Фото Михаила ЛЕВЦОВА


 
 
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Сегодня член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва от Могилевской области Валерий Полищук, начальник учреждения...
 
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