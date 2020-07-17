|
Парень разыграл службу безопасности и прославился в сети
Источник материала: ОНТ
В интернете набирает популярность видеоролик, на котором парень разыгрывает службу безопасности,
На кадрах – молодой человек проходит досмотр багажа в аэропорту. Сотрудникам службы безопасности попался предмет, внешне напоминающий складной нож. Парень решил подшутить и не стал говорить, что это за вещь. В результате служба безопасности открыла предмет – оказалось, что это расческа.
Ролик набрал в Instagram около двух миллионов просмотров. Пользователи сети пришли в восторг от розыгрыша: «Магия вне Хогвартса!», «Это самая дерзкая расческа из всех, что я видела, «Сейчас он еще автомат-ёршик и пистолет-зубную щетку достанет», – написали в комментариях.
ФОТО: turisto.com
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В интернете набирает популярность видеоролик, на котором парень разыгрывает службу безопасности, пишет ridus.ru. На кадрах – молодой человек проходит досмотр...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)