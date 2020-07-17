Парень разыграл службу безопасности и прославился в сети

Источник материала: ОНТ

В интернете набирает популярность видеоролик, на котором парень разыгрывает службу безопасности, пишет ridus.ru.

На кадрах – молодой человек проходит досмотр багажа в аэропорту. Сотрудникам службы безопасности попался предмет, внешне напоминающий складной нож. Парень решил подшутить и не стал говорить, что это за вещь. В результате служба безопасности открыла предмет – оказалось, что это расческа.

Ролик набрал в Instagram около двух миллионов просмотров. Пользователи сети пришли в восторг от розыгрыша: «Магия вне Хогвартса!», «Это самая дерзкая расческа из всех, что я видела, «Сейчас он еще автомат-ёршик и пистолет-зубную щетку достанет», – написали в комментариях.

ФОТО: turisto.com

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